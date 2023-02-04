



Накануне субботних протестов Лапид предостерегает от “смены режима”





В преддверии очередной серии массовых протестов против судебной реформы лидер оппозиции Яир Лапид заявил в пятницу, что не будет вести переговоры с коалицией, поскольку правительство стремится не к реформе, а к “смене режима”. Лидер партии “Еш Атид” повторил призыв к президенту Ицхаку Герцогу сформировать независимую комиссию для работы над реформой системы правосудия, утверждая, что такой формат будет более надежным.



Субботний вечер должен стать последним из череды еженедельных протестов против этой реформы, причем крупнейший митинг снова запланирован в центре Тель-Авива, а другие – в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и других городах. Среди спикеров на демонстрации в Тель-Авиве должны быть бывший начальник полиции Рони Альшейх, мэр Тель-Авива Рон Хулдай и Хила Пир, председатель Агуды – Ассоциации за равенство ЛГБТК в Израиле.



Выступая на 12 канале, Лапид заявил, что если предлагаемая в настоящее время реформа будет принята, “мы больше не будем демократией”, охарактеризовав правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу как “группу преступников, которые принимают законы, чтобы спасти себя от юридических проблем”.



“Люди смотрят на это и недоумевают, а где же Декларация независимости? Где ценности, на которых мы выросли? Наша способность жить вместе по общим законам? Я никогда не был так обеспокоен, как сегодня”, – сказал он.

