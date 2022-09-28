



Накануне подписания соглашения: Израиль готовится к сюрпризам Насраллы



По сообщениям в израильской прессе в ближайшие дни США представят соглашение о разграничении морских границ с Ливаном.



Речь идет об американском “предложении сторонам”, которое Израиль и Ливан должны будут или принять или отвергнуть.



Израильское руководство опасается, что в последний момент Хизбалла устроит провокацию и смешает все карты.



Израиль, в ожидании достижения соглашения, готовится к тому, что Хизбалла совершит некую провокацию в последний момент с целью дестабилизации сервера.



Непосредственно перед праздниками премьер-министр Яир Лапид провел оценку ситуации с военно-политическим истеблишментом. Были рассмотрены все возможные сценарии, а также оперативные планы возможных реакций Израиля.



На прошлой неделе офис премьер-министра проинформировал Ливан о том, что “возможно и необходимо заключить соглашение о морской границе”. В то же время, в заявлении подчеркивается, что месторождение Кариш не относится к предмету переговоров и добыча газа на нем начнется “в ближайшее время”.



Израиль не знает, как Хизбалла отреагирует на этот шаг. Ливану и Хизбалле было передано однозначное предупреждение через американского посредника: “Любая провокация будет встречена очень жесткой реакцией”. Сам Насралла в одной из своих речей призывал Израиль не начинать добычу на Кариш до окончания переговоров с Ливаном.

