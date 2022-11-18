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Накануне ЧМ по футболу: Путин поговорил с эмиром Катара
18.11.2022 16:43 Ольга Белозерова

Накануне ЧМ по футболу: Путин поговорил с эмиром Катара

Президент РФ Владимир Путин провел сегодня телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

Путин поздравил эмира Катара со стартующим 20 ноября в его стране Чемпионатом Мира по футболу и пожелал успешного выступления катарской национальной сборной, сообщили в Кремле.

В то же время стороны обсуждали не только ЧМ по футболу, а и торгово-экономическое сотрудничество.

Путин и Аль Тани подчеркнули взаимную "заинтересованность в продолжении тесной координации в энергетической сфере, в том числе в целях обеспечения необходимого баланса и стабильности на глобальном газовом рынке". 
 

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