



Накануне ЧМ по футболу: Путин поговорил с эмиром Катара

Президент РФ Владимир Путин провел сегодня телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.



Путин поздравил эмира Катара со стартующим 20 ноября в его стране Чемпионатом Мира по футболу и пожелал успешного выступления катарской национальной сборной, сообщили в Кремле.



В то же время стороны обсуждали не только ЧМ по футболу, а и торгово-экономическое сотрудничество.



Путин и Аль Тани подчеркнули взаимную "заинтересованность в продолжении тесной координации в энергетической сфере, в том числе в целях обеспечения необходимого баланса и стабильности на глобальном газовом рынке".

