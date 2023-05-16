



Найдс: сближение Саудии и Ирана не повлияет на саудовско-израильские отношения

Посол США в Израиле Томас Найдс отверг опасения, что недавнее сближение Саудовской Аравии с региональным соперником Ираном имеет негативные последствия для растущих отношений Израиля с Саудовской Аравией.



В беседе с i24News посол Найдс сказал, что "отношения между саудовцами и иранцами были связаны с хути и войной в Йемене".



По его словам, что США "рады, когда все спокойно. Если саудовцы могут заключить холодный мир с Ираном и успокоить ситуацию в Йемене… мы очень поддерживаем все, что успокаивает ситуацию".



"Это не влияет на способность саудовцев поддерживать двусторонние отношения с Израилем", — заявил он, добавив, что администрация Байдена поддерживает расширение соглашений Авраама 2020 года.



"Мы все сосредоточены на соглашениях Авраама. Мы все сосредоточены на региональной безопасности. Белый дом сосредоточен на этом каждый день. Хорошая новость заключается в том, что Белый дом или Государственный департамент проявляют большой интерес к соглашениям Авраама и безопасности Государства Израиль", - подчеркнул посол.



В марте Иран объявил о достижении договоренности о восстановлении дипломатических отношений с Саудовской Аравией, которые были прерваны после нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство Саудовской Аравии в Мешхеде.



Примирение между Саудовской Аравией и Ираном было воспринято как неудача для попытки Израиля нормализовать свои отношения с арабскими и мусульманскими странами, а также для США, учитывая, что сделка была заключена при посредничестве Китая.

