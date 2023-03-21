



Найдена самая крупная “заначка” Путина на 57,5 миллиардов долларов

Компания "Сургутнефтегаз" – одна из самых богатых и закрытых бизнес-структур в России.



Центр “Досье” выяснил, что фактически ее контролирует Владимир Путин через своих друзей, а на счетах компании скопились десятки миллиардов долларов. Сама компания утверждает, что ее владельцами являются топ-менеджеры и сотрудники. Но “Досье” выяснило, что это не так и 83,2% акций принадлежат некоммерческим партнерствам, скрывающим настоящего собственника.



Основанные партнеры “Сургутнефтегаза” – старые друзья российского президента Геннадий Тимченко и Петр Колбин. С 2011 года они контролировали минимум 43% внешнеторговых сделок компании, искали трейдеров, закупали нефть и занимались логистикой. Ключевую роль в сокрытии активов компании сыграли его многолетний гендиректор Владимир Богданов и Геннадий Тимченко. Последний занимается поиском трейдеров для продажи российской нефти через своих партнеров даже после введения западных санкций на покупку отечественных энергоресурсов.



За последние 20 лет ”Сургунтефтегаз” скопил на своих счетах минимум 4,25 триллиона рублей, что равняется примерно $57 миллиардов. “Досье” отмечает, что компания не тратит эти деньги, не инвестирует в развитие и не направляет на выплату дивидендов.