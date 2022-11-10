



Находящиеся в режиме ожидания атомные станции в Германии способствовали снижению

Находящиеся в режиме ожидания атомные станции в Германии способствовали снижению цены на электроэнергию...



Решение немецкого правительства покинуть атомную станцию ​​Isar 2 в режиме ожидания вместе с двумя другими ядерными объектами для поддержки энергоснабжения Германии в зимний период и избежание дефицита способствовало снижению цен на электроэнергию, отмечает Reuters.



Так, немецкая энергетическая компания E.ON сообщила, что продала 99% производимой в 2022 году продукции атомной станции Isar 2 перед плановым закрытием реактора в марте 2023 года.



Ранее закрытие трех реакторов было запланировано на 31 декабря 2022 года.