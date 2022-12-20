



Нахман Шай: новое правительство "опасно" для будущего Израиля

Нахман Шай, который скоро покинет пост министра по делам Израиля, находит "тревожным" подход, который Биньямин Нетаниягу использует при формировании правого правительства. Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Некоторым из избранных должностных лиц не хватает опыта, и, по любому мнению, некоторые требования коалиции противоречат демократическому характеру государства Израиль. Им дали игровую площадку полномочий; они полны рвения и эйфории. Это тревожно, опасно и потенциально может повредить нашим отношениям с глобальным еврейским миром и международным союзом, а также самому будущему государства Израиль", - заявил Шай.



Выступая на пятом саммите еврейских СМИ, Шай подчеркнул: "Прежде всего, я обеспокоен тем, что новое правительство нанесет ущерб связям между еврейским мировым сообществом и Израилем. И не обязательно намеренно, а отчасти в результате разногласий в идеологии, отчасти в результате политической принадлежности и отчасти из-за незнания и нежелания разбираться в ситуации на местах".