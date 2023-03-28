



Камень в челюсть и удар в живот: столкновения на перекрестке Нахалаль

"Под конец вечера они начали забрасывать нас камнями, и мне попал камень в челюсть". Так Йордана Харуш из кибуца Сарид в Изреельской долине описала жестокое нападение на протестующих против правовой революции прошлой ночью на перекрестке Нахалаль сегодня утром (во вторник). "Я никогда не думала, что так закончится демократический протест". сказала Харуш после того, как из-за травмы лица ее эвакуировали на машине скорой помощи для лечения в больнице "Эмек" в Афуле.



Сотни активистов против продвижения правительственных законов, направленных на ослабление системы правосудия, провели демонстрацию на перекрестке Нахалаль. В какой-то момент несколько молодых людей, некоторые из которых были в масках, подошли к ним и напали на демонстрантов. Активисты, подвергшиеся нападению, утверждают, что это были правые, полиция пока не никак не отреагировала.



"Правые активисты были очень жестокими", - сказал Харуш, которую уже выписали из больницы, и которая снова пришла протестовать на перекресток сегодня утром. "Все началось с того, что они толкали полицейских, плевались, бросали дымовые гранаты и проклятия, безумные ругательства. Потом они бросали в нас камни, и один из них попал мне в лицо. Меня эвакуировали на машине скорой помощи, я сделала несколько тестов, и сегодня утром меня выписали".



Харуш также сказал: "Мы пришли с мирными намерениями, с нашей стороны не было никакого насилия. Они постоянно подходили к нам и окружали нас. Они толкались, хватали наши флаги, угрожали нам и плевали на нас".