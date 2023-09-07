



Нагрузка на израильских судей не имеет аналогов в мире





Нагрузка на израильских судей "не имеет аналогов в мире", заявил директор управления судов Израиля, указав на последние данные, согласно которым количество ежегодно возбуждаемых дел растет из года в год.



По словам судьи Михаэля Спитцера, в Израиле на душу населения приходится почти в три раза меньше судей, чем в среднем по Евросоюзу, хотя адвокатов в стране в четыре с лишним раза больше.



При этом на душу населения в Израиле возбуждается в два раза больше гражданских дел, чем в среднем по Европе, и более чем в полтора раза больше уголовных дел.



В итоге на каждого судью в Израиле, которых в настоящее время насчитывается всего 788, приходится около 1000 новых дел в год.



"Это цифра, не имеющая аналогов в странах мира по объему работы, возлагаемой на израильских судей", - пишет Спитцер в письме, направленном недавно юридическому советнику Гали Бахарав-Миара.



"Без заполнения вакансий в системе в связи с выходом судей и секретарей на пенсию, дела и задачи уходящих в отставку судей и секретарей распределяются между действующими, что, естественно, увеличивает нагрузку на них", - отметил Спитцер.



Комиссия по назначениям судей не собиралась с апреля 2022 года. Министр юстиции Ярив Левин признал, что не собирается созывать ее до тех пор, пока не будет принят закон, позволяющий коалиции изменить ее состав.