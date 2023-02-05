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Нафтали Беннет: Зеленский был согласен на "израильскую модель"
05.02.2023 20:53 Аркадий Бочаровский

Нафтали Беннет: Зеленский был согласен на "израильскую модель"

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что в марте прошлого года украинский президент Владимир Зеленский был согласен на "израильскую модель", подразумевавшую отказ от вступления в Североатлантический альянс.

Данной информацией Беннет поделился во время интервью, которое транслировало израильское телевидение. Он отметил, что в 2022 году удалось достичь большого прогресса.

"Я предложил им так называемую израильскую модель. Я сказал: „Нам никто никаких гарантий не дает. Если завтра на нас нападут, никто не обещал нам помочь, никто не придет нас спасать. Что же у нас есть? Независимая армия <…>. Откажитесь от всей этой истории с гарантиями“, — рассказал Беннет.

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