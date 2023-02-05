



Нафтали Беннет: Война в Украине началась из-за желания Киева вступить в НАТО

Происходящее на Украине стало следствием намерения Киева вступить в НАТО, сказал бывший премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись которого опубликовал на личном YouTube-канале.



По его словам, украинский президент Владимир Зеленский на начальном этапе войны “был готов отказаться от идеи присоединиться к Североатлантическому альянсу”.

“Однако страны Запада прервали переговоры и решили не договариваться с Москвой”, – добавил Беннет.

