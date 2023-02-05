Новости » Политика
Нафтали Беннет: Война в Украине началась из-за желания Киева вступить в НАТО
05.02.2023 18:22 Наталья Богинская

Нафтали Беннет: Война в Украине началась из-за желания Киева вступить в НАТО

Происходящее на Украине стало следствием намерения Киева вступить в НАТО, сказал бывший премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись которого опубликовал на личном YouTube-канале.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский на начальном этапе войны “был готов отказаться от идеи присоединиться к Североатлантическому альянсу”.
“Однако страны Запада прервали переговоры и решили не договариваться с Москвой”, – добавил Беннет.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы