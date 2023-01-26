



Нафтали Беннет подал гигантский иск к работнице банка Апоалим

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет сегодня подал огромный иск на сумму в полтора миллиона шекелей против Тушия Эшколь Шалом, сотруднице банка Апоалим за различные публикации о нем.



Среди фраз, приписываемых Шалом: "Ракета на пути к террористу Беннету", "Гитлер - король, повезло, что нет 6 миллионов Беннетов и Лапидов", "Беннет, господь сожжет ваших детей Амен" и многое другое.



В рамках расследования Шалом сказала: "Я пишу все в Твиттере, я не подстрекатель. Проблема в том, что левые контролируют здесь все. Люди сидят в прокуратуре, и эти люди - большие преступники, к сожалению".



После публикации расследования банк Апоалим решил отстранить Шалом от работы: "Банк серьезно относится к тому, что было опубликовано, и осуждает высказывания, которые равносильны подстрекательству, а также поведение, которое явно противоречит этическому кодексу банка и его ценностям. Банк начал немедленное дисциплинарное расследование в соответствии с процедурами банка. По окончании дисциплинарного расследования сотрудница была отстранена от работы".





