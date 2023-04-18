



Нафтали Беннет: Израилю нужно центристское правительство на следующие 10-20 лет

Бывший премьер-министр Нафтали Беннетт считает, что Израиль должен находиться под управлением центристского правительства в течение следующих 10-20 лет, чтобы восстановить внутреннюю стабильность.



На брифинге с журналистами в Вашингтоне Беннетт заявил, что поляризующее поведение нынешнего правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу заставит израильтян “поверить в то, что такому жесткому составу правых депутатов нельзя доверять управление страной, подобно выводу, сделанному многими израильтянами в отношении более левых правительств после Второй интифады”.



“Мои взгляды являются центральными, и я не изменил своего мнения, но я твердо верю в необходимость умеренности в том, как мы управляем Израилем. Я радикальный умеренный. Я считаю, что Израилю в ближайшее десятилетие или два нужны центристские правительства, которые смогут сосредоточиться на 70 процентах вопросов, по которым согласны израильтяне, и отложить в сторону 30 процентов вопросов, которые находятся в идеологическом конфликте”, – говорит он.



“Я думаю, это единственный путь вперед на следующие 10–20 лет. Мы должны вырваться из этой продолжающейся поляризации и ядовитого диалога, и я верю, что Израиль может добиться успеха, сделав это”, – считает Беннетт.



Также Беннетт прокомментировал продолжающиеся протесты в Израиле против попыток правительства перестроить судебную систему.

“Я вижу, что наши враги считают протесты признаком слабости. Они неверно истолковывают, что такое Израиль. Это признак силы, демократия в Израиле восторжествует, и благодаря всему этому Израиль станет сильнее”, – добавил он..