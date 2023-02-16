



Нафтали Беннет: история нас не простит

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет в эфире 12-го канала призвал обе стороны согласиться с планом президента Ггерцога, и как можно скорее. "Компромисс должен быть достигнут. Народ Израиля и история не простят политиков, стоящих на грани братоубийственной войны", - сказал Беннет.



"Государство Израиль как никогда близко к разрыву и внутренней войне, потому что они настаивали на трех днях или 43 днях. Какое это имеет значение? Страна ждала реформы 75 лет. Никто не согласится с тем, что из-за нескольких дней мы дойдем до непоправимого раскола".



"Я очень боюсь, что во время одной из следующих демонстраций будут перекрыты дороги, кто-то выйдет из машины и начнутся избиения. В итоге мы дойдем до кровопролития. Мы не должны до этого дойти. Это зависит как от правительства, так и от оппозиции, от умеренного альянса, который составляет подавляющее большинство. Большинство народа хочет реформ, но посредством переговоров и компромисса - не разрушения системы".



"Абсурд, но существует прекрасная формула компромисса. Если Лапид и Левин сядут в одной комнате и каждая сторона проявит немного доброй воли, им удастся за короткое время достичь правильного компромисса. Это будет огромным достижением для правительства и фундаментальным изменением по сравнению с прошлым, с тем закрытым клубом судебной системы. С другой стороны, это сохранит независимость судебной системы. Это то, чего хочет народ Израиля: открыть клуб, но не разрушать систему".