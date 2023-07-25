



Наезд на демонстрантов на шоссе №531. Подробности

Тяжелый инцидент произошел вчера вечером на демонстрации на шоссе № 531 в районе Кфар-Сабы: водитель, житель мошава Хагор в возрасте около 20 лет, сбил трех демонстрантов и скрылся с места происшествия.



Позже водитель был найден полицией и арестован. Демонстранты, в том числе 14-летний мальчик по имени Бен Дан, получили легкие ранения. Полиция доставит водителя-нарушителя на слушание по продлению срока задержания в мировой суд в Петах-Тикве.



Бен рассказал интервью 12-му каналу: "Мы пропустили грузовик, он ехал медленно. Он никого не задел. Водитель-нарушитель подрезал грузовик, и начал наезжать на людей. Я услышал крики людей, обернулся - и бац, он меня сбил. Я получил удар по ногам, я упал на плечо, потом еще раз на плечо. Болит сильнее, чем вчера, и, похоже, будет еще больнее".



Вместе с Беном была сбита его мать. Бабушка рассказывает: "Я не могла пойти на демонстрацию, потому что была дома с двумя маленькими детьми, присматривала за ними. Моя дочь позвонила мне из "скорой помощи" и сказала, что они уже едут в больницу. Они живут в США и приехали навестить свою родину. С того дня, как они приехали, они не пропустили ни одной демонстрации".



כביש 531 ליד רעננה.

זה פיגוע דריסה, לא שום דבר אחר pic.twitter.com/igd42T51UN — Josh Breiner (@JoshBreiner) July 24, 2023

כביש 531

נהג רכב שנקלע לחסימת כביש

על ידי אנרכיסטים

המשיך לנסוע דרכם pic.twitter.com/L89ABRU0YM — mikele (@mikele77777777) July 24, 2023

Бен, как подросток, который не живет в Израиле, что заставило тебя пойти на демонстрацию?"Вся моя семья живет здесь, в Израиле. Я хочу, чтобы они жили в условиях демократии. Я хочу жить здесь после того, как закончу университет, или учится здесь в университете".Адвокат, представляющий интересы водителя заявил: "Этот инцидент не связан с демонстрациями или политическими взглядами, и он приносит извинения за нанесенную травму. Он попал в беспорядки, в ходе которых был поврежден его автомобиль, раздавались крики, кругом царила суматоха, он позвонил в полицию и попросил о помощи. никто не приехал, в то же время они начали наносить повреждения его автомобилю. Он оказался в сложной и очень стрессовой эмоциональной ситуации на фоне прошлых событий, связанных с его военной службой в качестве водителя боевого обеспечения на территориях, и пытался спастись, думая, что его автомобиль загорается. Он приносит свои извинения за нанесенную травму, у него не было никакого умысла, и он находится в сложной эмоциональной ситуации".