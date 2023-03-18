



Надпись на доме Левина: есть арестованный

В субботу, 18 марта, полиция арестовала жителя Модиин по подозрению в оскорбительном граффти, нанесенном на доме министра юстиции Ярива Левина, когда он оплакивал своего почившего отца.



Подозреваемым оказался 60-летний мужчина.



По версии следствия, надпись "Ярив Левин - враг народа" нанес именно он. Детали дела устанавливаются.



Что примечательно, это событие вызвало негативную реакцию со стороны как коалиции, так и оппозиции, поскольку кончина отца Левина был буквально незадолго до того, как нанесли эту надпись.



