



Надежда, страх и безразличие. Ожидания израильтян от нового правительства



12-й канал израильского ТВ опубликовал опрос общественного мнения об отношении израильтян к различным политическим проблемам.



Опрошенных спросили, выступают ли они за сделку по признанию вины Нетаниягу. 34% высказались против сделки с Нетаниягу, 21% - за сделку при условии, что он уйдет из политики, 20% - за сделку при условии, что он останется в политике, а остальные 25% не знают.





40% избирателей испытывают надежду в отношении нового правительства, столько же - страх и 12% - безразличие. 8% не не смогли определится со своим мнением. Среди противников Нетаниягу 72% испытывают страх, среди избирателей Нетаниягу - 11%.



Когда избирателей спросили, как бы они голосовали сегодня - 78% ответили, что проголосовали бы так же, 11% - иначе, но в том же блоке, и только 3% - за противоположный блок.



64% ответили, что не удовлетворены действиями Лапида и Ганца в борьбе с новым правительством, а 20% удовлетворены. Даже в блоке Лапида и Ганца 54% не удовлетворены их деятельностью.

