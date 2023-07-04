



Надав Эяль: протесты получили удар под дых



Одна из самых больших звезд ”либеральной” журналистики Израиля, Надав Эяль, опубликовал статью в газете "Едиот Ахронот", в которой сетует на “трудности борьбы с безумным переворотом”.



Надав Эяль пишет: “Во многих смыслах противники переворота оказались в самый сложный для них период. Законодательный процесс возобновился, на этот раз гораздо более проницательно, спинами по поводу комитета по назначениям судей и "оснований разумности". Судьи на процессе Нетаниягу нанесли мощный удар по обвинению во взяточничестве в "деле 4000". В результате сторонники "реформ" прониклись желанием действовать и возрожденным чувством справедливости. Премьер-министр и министр юстиции воспользовались горящими покрышками у дома Левина. Рони Альшейх, который умудряется выстрелить себе в колено в каждом интервью, сделал большой подарок коалиции в интервью радио "Галей ЦАХАЛ". Его слова были использованы для создания грубой лжи, будто он приказал подставить премьер-министра так, чтобы тот ушел в отставку. Министр Бен-Гвир сделал большой шаг к установлению контроля над командным составом полиции, достигнув соглашения о переводе Ами Эшеда с должности начальника тель-авивской окружной полиции. Противники правительства начали атаковать друг друга: Либерман против Альшейха, Хили Троппер против Эхуда Барака и Яира Голана за призыв к ненасильственному гражданскому неповиновению. Председатель оппозиции Лапид призвал вернуться к переговорам в резиденции президента при условии отсутствия одностороннего законодательства и получил удар от более радикальных сторон протеста”.



"Правда в том, - сказал мне один видный деятель протеста, - что мы не делаем много ошибок. Нетаниягу и его доверенные лица, в основном Левин, делали политически безумные вещи. Вместо того чтобы усыпить людей, они их разбудили. Но теперь они стали умнее. И это непросто. И опасно" - пишет Эяль.

