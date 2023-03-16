



Над Белгородом снова работала ПВО

В ночь на четверг, 16 марта, в Белгороде снова работала ПВО. Якобы удалось сбить две ракеты, пишет Медуза.



В результате "хлопка" повреждены фасады нескольких административных и жилых зданий.



В местных Telegram-каналах пишут об упавших недалеко от центра города - на Вокзальной улице - обломках ракеты, которые повредили проезжую часть. Улица перекрыта.



Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, утром 16 марта, в результате "активности со стороны противника" якобы 58 домов получили повреждения, пострадал 31 частный автомобиль.

