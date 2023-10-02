



Нацизм без элементарной этики: Лавров о запрете въезда российских машин в ЕС

Решение ряда стран Евросоюза о запрете въезда автомобилей с российскими номерами называется "нацизмом". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



“Меня поразило, с какой скоростью с европейцев, со всех практически, слетела внешняя благообразность, которой они прикрывались последние годы, сохраняя себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. В общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом. Это же по отношению к русским только”, – сказал Лавров журналистам по итогам 20-го ежегодного заседания клуба “Валдай”.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решения стран ЕС “абсурдными”, уточнив, что они негативно повлияют на “и без того находящиеся в плачевном состоянии” отношения с Москвой. На вопрос, будут ли какие-то ответные действия, Песков заявил, что Россия должна делать так, как лучше ей, и “не каждый раз это должна быть зеркальная реакция”.



Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Норвегия, Болгария объявили о том, что вводят запрет на въезд легковых автомобилей с российской регистрацией. Они ссылаются на ст. 3i регламента Совета ЕС, которая запрещает ввоз в государства – члены союза ряд товаров из России.



Также сообщалось о двух случаях конфискации автомобилей с российскими номерными знаками.

