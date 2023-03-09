



"Национальный день сопротивления": "борцы с переворотом" остановят страну

Протесты против юридической революции коалиции продолжаются и сегодня в 130 районах по всей стране, включая аэропорт Бен-Гурион.





Сегодня утром, 9 марта, по всей стране с севера на юг начнутся демонстрации против правовой революции, которые организаторы протестов называют "днем сопротивления".



В рамках протестов ожидаются многочисленные беспорядки и перекрытие основных дорог в разных районах страны. Полиция подготовилась к акции протеста, перебросив тысячи полицейских к местам планируемых акций, и уже ранним утром перекрыла спуски к шоссе Аялон.



Основной центр протеста на этот раз ожидается аэропорту Бен-Гурион, где демонстранты, как ожидается, попытаются сорвать поездку премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его супруги в Рим - путем перекрытия полос движения, ведущих к терминалу. Тот, кто намеренно замедлит движение в районе аэропорта или на других основных дорогах, получит штраф в размере 500 шекелей и 4 штрафных балла.



Вчера вечером в Тель-Авиве и Рамат-Ха Шарон несколько десятков человек провели демонстрацию у домов пилотов авиакомпании El Al, которые полетят в Рим на самолете премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Адреса пилотов El Al были распространены в Интернете, и протестующие пришли к их домам, скандируя лозунги против правовой революции и призывая пилотов не лететь с премьер-министром. На обе демонстрации была вызвана полиция.



Кроме того, из-за демонстраций, запланированных перед мероприятием в Тель-Авиве, в котором сегодня утром должен был участвовать министр финансов Бецалель Смотрич, организаторы объявили о его переносе.



Расписание протестных мероприятий:



8:00 - Марши родителей и учеников по всей стране



8:00-10:30 - Колонны сельскохозяйственных машин выйдут на дороги на севере страны



9:00 - флотилия пройдет у берегов Хайфы



11:00 - марши с площади Габима



12:00 - Сарона Тель-Авив - протест представителей хай-тека



14:30 - марш протеста в Беэр-Шеве



17:30 - колонны от перекрестка Кетура до Эйлата



19:00 - Демонстрация на площади Габима и факельное шествие



В течение дня - демонстрации и протесты перед домами министров от коалиции.



В течение всего дня - марши преподавателей и студентов университетов во всех городах.



