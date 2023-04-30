



Национальный День Равенства: "диктатура галахи закончилась"



Организаторы протеста против правовой революции объявили вчера, 29 апреля, о возобновлении “дней национального паралича”. Ближайший из них придется на четверг и получил название "День национального равенства".



Во время протестов демонстранты проведут акции по всей страе, включая перекрытие дорог. Протесты теперь направлены против харедим.



Цель запланированного дня паралича - призвать к равенству в вопросах найма на работу, экономики, прав для женщин, ЛГБТ-сообщества и позволить БАГАЦу продолжать защищать права меньшинств. Объявление организаторов было сделано во время демонстраций против правовой революции по всей стране.



Объявление, опубликованное организаторами, гласит: "Времена, когда одна партия служит государству, а также финансирует ешивы, пытаясь установить здесь галахическую диктатуру, прошли. В День национального равенства мы выйдем на десятки акций протеста по всей стране, протесты пройдут от перекрестка Гома до Эйлата. В этот день мы официально сообщим руководству ультраортодоксов - с этим покончено".