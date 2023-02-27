



Национальный день протестов: блокирование дорог и "резиденции диктатора"

Израильские СМИ пишут о многочисленных акция протеста, организуемых противниками “правовой революции” завтра, 1 марта, в рамках “национального дня противодействия”.



Активисты объявили о множестве демонстраций и автоколонн, а также намекнули, что планируются и другие акции, которые "не могут быть объявлены публично". "Израиль не будет диктатурой, миллионы людей, вышедших на улицы за последние восемь недель, уже дали это понять, теперь мы переходим к прямым действиям", - заявили они.





На 08:00 запланированы акции протеста родителей и учащихся у десятков учебных заведений по всей стране, где будут проводиться уроки демократии. На 08:30 запланирована демонстрация на площади Музея Эрец Исраэль в Тель-Авиве, где "они объяснят Галанту, что такое национальная безопасность и устойчивость". Среди выступающих на этой демонстрации будут бывший начальник Генштаба Дан Халуц и бывший глава ШАБАК Йоваль Дискин. В 10:00 состоится марш от площади Хабима до перекрестка Каплан.



Организаторы “Национального дня противодействия” сообщили, что в течение всего дня в городах и на перекрестках будут проходить многочисленные демонстрации, колонны и марши протеста. Как и в предыдущие две недели, ожидается, что сотни тысяч демонстрантов перекроют дороги и нарушат обычный распорядок дня - пока Кнессет будет голосовать по законам.



В 10:00 по всей стране отправятся колонны сельскохозяйственной техники, а в 12:00 по всей стране пройдут демонстрации активистов хай-тека. В 14:00 перед зданием суда на улице Вайцмана в Тель-Авиве состоится экстренный митинг представителей всех медицинских профессий Израиля под лозунгом "Без демократии нет здоровья". В 16:00 состоится демонстрация в Саду Роз в Иерусалиме , а в 17:00 - День Гнева на перекрестке Каркур.



С 19:00 до полуночи, объявили организаторы, будет проходить демонстрация перед "Резиденцией диктатора" на улице Газа 35 в Иерусалиме. В дополнение ко всему этому, они сообщили, что позже сообщат о "визитах на дом к министрам и членам Кнессета".

