



Национальная гвардия будет подчиняться начальнику полиции Израиля



Комитет по созданию Национальной гвардии завершил свою работу, и некоторые из его новых и окончательных рекомендаций поступили в редакцию газеты Исраэль Ха Йом.



Согласно рекомендациям, в Израиле будет создана национальная гвардия, в которой в течение пяти лет с сегодняшнего дня будут служить тысячи солдат. Эти подразделения будут входить в структуру полиции Израиля, находясь в ведении начальника полиции, но подчиняясь политике министра национальной безопасности.



Комитет также рекомендует создавать Национальную гвардию постепенно, чтобы в течение примерно пяти лет. Ее штатное расписание и структура создаются по образцу Корпуса пограничной стражи (МАГАВ). Комитет рекомендует в этом и следующем году набрать в Национальную гвардию около 1 300 военнослужащих.



Гвардия будет разделена на округа и штабы, существует организованная программа действий, которая будет утверждаться правительством. Предполагается, что даже в обычное время гвардия будет вносить существенный вклад в концепцию безопасности Израиля.



Среди прочего в рекомендациях говорится следующее: "Гвардия станет силой, борющейся с терроризмом, будет принимать участие в борьбе с преступностью, вызванной отсутствием управляемости на местах, и с тяжелыми преступлениями, наносящими ущерб национальной безопасности, а также будет нести часть ответственности за укрепление личной безопасности в сельской местности, уделяя особое внимание преступлениям против фермеров".