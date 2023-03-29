



Национальная гвардия Бен-Гвира: 1800 человек и миллиардный бюджет

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир планирует представить детали своего предложения о создании новой силовой структуры, которые могут включать бюджет в миллиард шекелей и почти 1800 человек личного состава, сообщил во вторник источник, близкий к Бен-Гвиру



Новая силовая структура пока еще не имеет четкого мандата или цели. Создание силы, названной Бен-Гвиром "национальной гвардией", похоже, будет утверждено правительством после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу одобрил это предложение в понедельник вечером. Многие расценили этот шаг как сделку в обмен на отказ Бен-Гвира от своей угрозы выйти из коалиции после приостановке спорного законодательства о пересмотре судебной системы.



В понедельник Бен-Гвир направил в СМИ письмо, подписанное Нетаниягу, в котором премьер-министр пообещал поднять вопрос о формировании такого органа в Министерстве национальной безопасности на предстоящем в воскресенье заседании кабинета министров.



Во вторник Бен Гвир встретился с начальником израильской полиции Коби Шабтаем, чтобы обсудить план, и они договорились заключить рамочную сделку по созданию такого органа, говорится в совместном заявлении.



Предложение о создании сил вызвало подозрения, что они будут напрямую подчиняться Бен-Гвиру, что вызвало опасения, что он может использовать их как личную гвардию для подавления политического инакомыслия. Министр открыто критиковал действия полиции в отношении общенациональных протестов, призывая офицеров применять более жесткие меры против демонстрантов, и добивался усиления прямого контроля над полицией.



Источник, близкий к Бен Гвиру, защищал план в комментариях, опубликованных во вторник в новостях Channel 12, указывая, что гвардия будет использоваться для борьбы с преступностью, особенно правонарушениями в арабском сообществе.



"Это модель национальной гвардии при Министерстве национальной безопасности. Его цели — борьба с рэкетом, преступными кланами, тяжкими преступлениями, сельскохозяйственным терроризмом. Структура будет создана не при министре, а при Министерстве национальной безопасности. Пенитенциарная служба также подчиняется министерству, как и подразделение по защите свидетелей. Это происходит по закону, а не самовольно", — сказал источник.



Опасения по поводу полномочий новой силовой структуры усиливаются вопросами о необходимости такого органа, который, по-видимому, будет дублировать задачи, уже выполняемые полицией и МАГАВ.



По словам источника, близкого к Бен-Гвиру, для национальной гвардии уже предусмотрен бюджет в 1 миллиард шекелей (282 миллиона долларов), и есть средства для более чем 1800 офицеров.



Сотрудник полиции на условиях анонимности также сообщил 12 каналу, что в составе сил безопасности уже есть подразделение под названием национальная гвардия, которое в настоящее время используется в качестве вспомогательной силы для выполнения различных задач, включая поддержку полиции там, где это необходимо, например, во время недавних протестов, и защиту границы.



"Бен Гвир хочет создать что-то отдельное, не изменить существующую структуру, а создать что-то новое. Сейчас силы национальной гвардии входят в состав МАГАВ, поэтому в тот момент, когда будет создана новая национальная гвардия, это подразделение вернется в МАГАВ и будет называться по-другому", — сказал источник в полиции.



МАГАВ формально является частью полиции и в конечном итоге подчиняется начальнику полиции, хотя некоторые ее части находятся в оперативном подчинении ЦАХАЛа.



Бен-Гвир уже давно призывает к созданию так называемой национальной гвардии под его непосредственным контролем. Он сказал, что стремится создать добровольческую национальную гвардию, которая будет задействована во время этнических беспорядков, таких как еврейско-арабские расовые беспорядки в мае 2021 года, которые произошли в некоторых израильских городах на фоне войны с террористической группировкой ХАМАС в Газе.



В прошлом месяце Бен Гвир подтвердил, что он по-прежнему планирует включить всю пограничную полицию в новую национальную гвардию в рамках стремления повысить боеспособность, не уточнив при этом, как он собирается достичь этой цели.

