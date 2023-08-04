



Начинать надо с себя: Депутаты РФ будут ездить на ”Москвичах” и “Ладах”

В Госдуме поддержали решение президента России Владимира Путина о том, что чиновники должны ездить на российских автомобилях, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



“Начинать надо с себя. Мы обсудили с руководителями фракций Государственной думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают такое решение. Договорились, что депутаты будут использовать автомобили “Москвич”, “Лада”, “Аурус”, – сказал Володин.



По словам спикера Госдумы, в скором времени в России возобновят выпуск автомобиля “Волга” и депутаты “планируют востребовать и его”.



“С сентября начнем переходить только на отечественные “Москвичи”, “Лады”, позже будут “Волги”, – утверждает Володин.



Спикер рассказал, что сам пользуется “Аурусом”, а в нерабочее время ездит на автомобиле “Москвич-3”.



“Хорошая машина. Вместительная, экономичная и надежная”, – отметил глава Госдумы.