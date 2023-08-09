



Начато расследование в отношении поездки Лапида в Италию

Комиссия Кнессета по вопросам этики расследует частную поездку лидера оппозиции Яира Лапида в Италию.



Он отправился в страну с женой и помощниками.



Расследование начато в связи с тем, что поездка была оплачена его партией "Еш Атид". Критику вызвал тот факт, что Лапид встретился с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Заидом. По словам лидера оппозиции, встреча длилась около трех часов.



"Она заложила основу для отношений между странами, и мы продолжим сотрудничество для продвижения общих интересов", - сказал Лапид.



Как только стало известно о том, что его поездка была оплачена его партией, возникли вопросы относительно того, разрешено ли это.



Согласно правилам, такие поездки должны проходить процедуру одобрения комиссией Кнессета по этике. По словам Лапида, такое одобрение он получил.

