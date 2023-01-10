



Начато расследование увольнения водителей, давших показания против Нетаниягу

Генеральная прокуратура начинает расследование того, были ли трое водителей, которые десятилетиями работали в канцелярии премьер-министра, неправомерно уволены после того, как Биньямин Нетаниягу вернулся на должность.



В сообщениях СМИ первоначально утверждалось, что водители, проработавшие в канцелярии премьер-министра около 30 лет, были уволены, поскольку они также работали на бывших премьер-министров Нафтали Беннета и Яира Лапида.



Но на этой неделе СМИ сообщили, что трое водителей являются свидетелями в судебном процессе по делу о коррупции премьер-министра и, как ожидается, дадут показания в следующем месяце в окружном суде Иерусалима. Новости канала 13 сообщили в понедельник, 9 января, что заместитель генерального прокурора поручил провести расследование увольнения водителей.



Известно, что трое уволенных водителей противоречили показаниям Нетаньяху полиции о происхождении некоторых сигар. Во время своего расследования в рамках “Дела 1000” Нетаньягу сообщил полиции, что сигары, которые, как предполагалось, были куплены для него голливудским киномагнатом Арноном Милчаном, на самом деле были куплены им самим через его водителей. Из-за отказа Нетаниягу назвать имена этих людей полиция вызвала нескольких водителей, которые работали с ним на протяжении многих лет.



В отчете говорится, что трое уволенных опровергли версию Нетаниягу, отрицая, что они когда-либо покупали большое количество сигар для премьера, поэтому обвинение вызвало их для дачи показаний в суде над Нетаниягу через три недели.



Офис Нетаньягу отрицает связь увольнения водителей с судом над премьер-министром.



“То, что водители, смещенные со своих мест, выступают свидетелями обвинения, не сыграло роли в их отстранении. Должность водителя премьер-министра требует доверия. Есть смысл только в том, чтобы те, кто сидит с ним в одной машине, были ему верны”, – говорится в заявлении от канцелярии премьер-министра.



В заявлении добавлено, что вместо этого трое водителей будут переведены на работу в кортеж президента Ицхака Герцога.