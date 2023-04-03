



Начался суд над экс-президентом Косова, обвиненным в военных преступлениях

В Международной уголовном суде в Гааге начался процесс по делу бывшего президента частично признанной республики Косово Хашима Тачи, обвиняемого в военных преступлениях, сообщает BBC. Обвинение относится к периоду конца 1990-х годов, когда Тачи возглавлял Армию освобождения Косова АОК, боровшуюся за независимость от Сербии.



Тачи предъявлены обвинения по десяти пунктам военных преступлений, среди которых убийства, исчезновения людей, преследование и пытки. По делу проходят еще трое бывших членов АОК – Кадри Весели, Якуп Красничи и Реджеп Селими. Все четверо обвиняемых отказались признать свою вину.



По словам прокурора Алекса Уайтинга, Армия освобождения Косова проводила “очень четкую и недвусмысленную политику преследования коллаборационистов и предполагаемых предателей, в том числе, политических оппонентов”. Прокурор уверен, что обвинение докажет, что ответственность АОК за сотни убийств и незаконных задержаний по всему Косово, а также то, что четверо обвиняемых несут виновны в этих преступлениях как военные руководители генштаба АОК, пишет Associated Press.



Ожидается, что адвокаты обвиняемых будут стоять на позиции, что АОК была слабо организованной партизанской группировкой и обвиняемые практически не контролировали местных боевиков, поэтому не могут нести ответственность за их действия.



Дело слушается в Специально палате суда по Косову, которая была создана в 2015 году по настоянию Евросоюзу. Палата работает по законам частично признанной республики, при этом она находится в Гааге.



Обвинение было предъявлено Тачи в ноябре 2020 года. После этого он покинул пост президента Косова. Тачи руководил частично признанной республикой с апреля 2016 года, а до этого занимал должности премьера, вице-премьера и главы МИД Косова.