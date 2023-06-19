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Алексей Навальный
19.06.2023 13:27 Наталья Богинская

Начался суд нал Навальным по делу об “экстремизме и реабилитации нацизма”

В колонии № 6 во Владимирской области, где находится Алексей Навальный, началось первое заседание по новому уголовном делу в отношении политика.
Алексея Навального обвиняют в создании “экстремистского сообщества”, призывах к “экстремизму”, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также в реабилитации нацизма. 

Политику, как говорил он сам и его соратники, грозит до 30 лет лишения свободы.

Вместе с Навальным судят бывшего технического директора Youtube-канала “Навальный Live” Даниэля Холодного.

Журналистов в зал суда на заседания не допустили. Они могут наблюдать за ходом заседания только в отдельном помещении по видеотрансляции. Родителям Навального тоже не позволили находиться в зале с сыном.
 

Текстовую трансляцию заседания ведет “Медиазона”. В ней говорится, что в помещении, где находятся журналисты, из-за качества связи невозможно понять, что говорят в зале заседания.

Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В марте 2022 года его приговорили к девяти годам колонии по делу о мошенничестве и о неуважении к суду. По версии СК, он вместе со своими соратниками тратил на личные цели пожертвования, собранные на антикоррупционные расследования ФБК – при том, что фонд регулярно публиковал отчеты о расходовании собранных средств.

14 июня 2023 года в Уфе по делу об “экстремизме” была осуждена Лилия Чанышева, возглавлявшая городской штаб Навального. Ее приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

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