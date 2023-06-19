



Начался суд нал Навальным по делу об “экстремизме и реабилитации нацизма”

В колонии № 6 во Владимирской области, где находится Алексей Навальный, началось первое заседание по новому уголовном делу в отношении политика.

Алексея Навального обвиняют в создании “экстремистского сообщества”, призывах к “экстремизму”, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также в реабилитации нацизма.



Политику, как говорил он сам и его соратники, грозит до 30 лет лишения свободы.



Вместе с Навальным судят бывшего технического директора Youtube-канала “Навальный Live” Даниэля Холодного.



Журналистов в зал суда на заседания не допустили. Они могут наблюдать за ходом заседания только в отдельном помещении по видеотрансляции. Родителям Навального тоже не позволили находиться в зале с сыном.



Заседание началось. Алексей попросил, чтобы в зал пустили родителей. Судья Андрей Суворов сказал, что позже рассмотрит этот вопрос.



Видео: Василий Полонский pic.twitter.com/uhBAvdvYEv — Команда Навального (@teamnavalny) June 19, 2023