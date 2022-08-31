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Началось строительство базы ЦАХАЛа в Негеве
31.08.2022 07:23 Ольга Белозерова

Началось строительство базы ЦАХАЛа в Негеве

Министерство обороны Израиля и израильская строительная компания Shikun & Binui приступили к строительству военной базы в южной части израильской пустыни Негев.

Об этом во вторник заявил официальный представитель министерства обороны Израиля, сообщает Jerusalem Post.

Военная база Кирьят-Хамодиин является крупнейшим и наиболее значимым проектом в рамках перехода ЦАХАЛа в Негев. База будет занимать более 450 000 квадратных метров. Там будут базироваться 12 000 солдат и постоянного персонала.

 

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