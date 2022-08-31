



Началось строительство базы ЦАХАЛа в Негеве

Министерство обороны Израиля и израильская строительная компания Shikun & Binui приступили к строительству военной базы в южной части израильской пустыни Негев.



Об этом во вторник заявил официальный представитель министерства обороны Израиля, сообщает Jerusalem Post.



Военная база Кирьят-Хамодиин является крупнейшим и наиболее значимым проектом в рамках перехода ЦАХАЛа в Негев. База будет занимать более 450 000 квадратных метров. Там будут базироваться 12 000 солдат и постоянного персонала.



