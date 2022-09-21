



Начальником северного округа полиции Израиля назначен генерал-черкес



Впервые в истории полиции Израиля выходцу из черкесской общины присвоено генеральское звание.



начальник полиции Израиля Коби Шабтай решил присвоить ранг генерала полиции Шуки Тахоха, выходцу из черкесской общины. уроженцу Кфар-Кама.



Тахоха начал службу в полиции в 1990 году. До этого он служил в секретном подразделении ЦАХАЛа в Газе. Он занимал должности начальника МАГАВа в Иерусалиме и начальника МАГАВа северного округа. Теперь он назначен начальником полиции северного округа.