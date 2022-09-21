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Начальником северного округа полиции Израиля назначен генерал-черкес
21.09.2022 11:02 Аркадий Бочаровский

Начальником северного округа полиции Израиля назначен генерал-черкес


Впервые в истории полиции Израиля выходцу из черкесской общины присвоено генеральское звание.

начальник полиции Израиля Коби Шабтай решил присвоить ранг генерала полиции Шуки Тахоха, выходцу из черкесской общины. уроженцу Кфар-Кама.

Тахоха начал службу в полиции в 1990 году. До этого он служил в секретном подразделении ЦАХАЛа в Газе. Он занимал должности начальника МАГАВа в Иерусалиме и начальника МАГАВа северного округа. Теперь он назначен начальником полиции северного округа.

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