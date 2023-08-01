



Начальника ЯСАМа допросят по подозрению в избиении протестующих

Начальник подразделения ЯСАМ в Тель-Авиве и еще 4 других офицера находятся под следствием Департамента внутренних расследований полиции по обвинениям в применении чрезмерной силы на митинге против судебной реформы, пишет The Times of Israel.



Начальник специального патрульного подразделения полиции Тель-Авива Яир Хануна и другие офицеры предположительно жестоко обращались с демонстрантами во время массовых демонстраций на прошлой неделе. Около 30 демонстрантов после протеста обратились за медицинской помощью.



Департамент внутренних расследований полиции Министерства юстиции (PIID) проводит расследование в отношении того, как офицеры справились с протестом. Хануна и другие офицеры подозреваются в избиении протестующих в ходе трех отдельных инцидентов в Тель-Авиве, сообщил 12-й канал.



Протестующие подали многочисленные жалобы на Хануну, в том числе на то, что он сломал нос демонстранту на митинге около двух недель назад в Тель-Авиве.



На прошлой неделе Хануна была замечена на широко распространенных изображениях, избивающих протестующего подростка Амитая Абуди после того, как на 18-летнего подростка уже были надеты наручники. Семья подростка подала прямую жалобу на Хануну в PIID после инцидента.



На видео ареста Абуди видно, как его бьет и тащит группа полицейских по шоссе Аялон в Тель-Авиве.



На фотографии инцидента видно, как Хануна улыбается, якобы ударив Абуди. Полиция отрицает, что Хануна ударил подростка после того, как его схватили.

Полиция заявила, что подросток пытался помешать полицейским убрать протестующих с дорог.



Во время акций протеста на прошлой неделе на видеозаписи видно, как полиция пинает лежащих на земле демонстрантов, бросает в них горящие поддоны, тащит активистов за волосы и применяет насилие во время арестов тех, кто якобы блокировал дороги и автомагистрали, в том числе тех, кто не сопротивлялся аресту.



Kan сообщает, что во время ареста у причастных к делу офицеров не было нательных камер, что является нарушением правил.



Полиция защищала поведение офицеров во время протестов. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поддержал офицеров, заявив, что PIID пытался “угрожать командиру Ясама в Тель-Авиве, выдающемуся офицеру, только потому, что он решительно действовал для обеспечения соблюдения закона”.



הי @10elilevi

אמיתי בריליאנט בן 18 מוסר ד"ש pic.twitter.com/3e9tYk7ePy — יוסי מזרחי Yossi Mizrachi (@yosimiz1) July 25, 2023

פרסום: מפקד יס"מ תל אביב, סנ"צ יאיר חנונה, קיבל מסרים והחליט לצאת לחופשה מתפקידו. לא ברור האם ומתי יחזור אבל יש לי תחושה שהמפגינים לא יתגעגעו @N12News pic.twitter.com/VTDmJe9OVI — יוסי מזרחי Yossi Mizrachi (@yosimiz1) July 30, 2023