



Начальник ЯСАМ освобожден после допроса по поводу отношения к протестующим

Начальник специального патрульного подразделения полиции Тель-Авива ЯСАМ Яир Хануна освобожден после нескольких часов допроса Департаментом внутренних расследований полиции Министерства юстиции (PIID) в связи с обвинениями в применении чрезмерной силы против протестующих.



Хануна и еще четыре офицера, которых допрашивают вместе с ним, освобождены без каких-либо условий или ограничений, за исключением обсуждения содержания допроса, сообщает новостной сайт Walla.



Десятки сослуживцев Хануны в форме из подразделения собрались снаружи, препятствуя движению транспорта на улице Тель-Авива, и приветствовали его появление.



На видео с демонстраций на прошлой неделе видно, как полиция пинает лежащих на земле демонстрантов, бросает в них горящие поддоны, тащит активистов за волосы и применяет насилие во время арестов тех, кто якобы блокировал дороги и шоссе, в том числе тех, кто не сопротивлялся аресту.





