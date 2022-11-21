



Начальник штаба ЦАХАЛа встретился с послом Израиля в Вашингтоне

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, который отправился с визитом в США, встретился с послом Израиля в Америке Михаэлем Герцогом.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"У меня была продуктивная рабочая встреча с генерал-лейтенантом Авивом Кохави, начальником Генерального штаба ЦАХАЛа, во время его визита в Вашингтон, округ Колумбия. Я выразил признательность за его многолетнюю службу и важный вклад в безопасность Израиля и укрепление израильско-американских отношений", - заявил Михаэль Герцог после встречи.



Отмечается, что это второй официальный визит Кохави в США.