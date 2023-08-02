



Начальник штаба ЦАХАЛа провел серию встреч с офицерами

За последние несколько дней начальник штаба Герци Халеви провел серию встреч, чтобы обсудить сплоченность ЦАХАЛа и боеспособность вооруженных сил. На собраниях, проходивших в лагере Даян в Глилоте, присутствовали все офицеры ЦАХАЛа в звании полковника и выше из всех корпусов.



Встречи, в которых также приняли участие члены Генерального штаба ЦАХАЛа, были созваны с целью способствовать открытому разговору, и всем присутствующим была предоставлена возможность прокомментировать актуальные вопросы. Картина, которая нарисовалась в ходе этих бесед, заключалась в том, что возможности ЦАХАЛа не пострадали, но атмосфера накалена из-за заявлений резервистов об отказе от добровольной службы.



"Я считаю эти разговоры очень важными. Израильское общество переживает очень глубокий кризис, и мы берем на себя большую национальную ответственность за безопасность страны и ее граждан в один из самых сложных периодов. Настало время для командиров продемонстрировать лидерство и ответственность, а также разумно и чутко взаимодействовать со своими подчиненными, когда это необходимо, наряду с поддержанием высокой готовности к вызовам безопасности, с которыми мы сталкиваемся", — сказал начальник штаба.