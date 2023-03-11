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Начальник полиции - юридическому советнику: Бен-Гвир меня вынудил
11.03.2023 17:12 Аркадий Бочаровский

Начальник полиции - юридическому советнику: Бен-Гвир меня вынудил

Корреспондент газеты Гаарец Михаэль хаузер-Тов огласил интригующие подробности общения начальника полиции Израиля Коби Шабтая с юридическим советником правительства Гили Бахарав-Миара.

Хаузер -Тов пишет: “1. Шабтай сказал: Бен-Гвир заставил меня немедленно уволить командующего округом - против моей воли".

2. Бен-Гвир и Шабтай встречались сегодня в течение многих часов на фоне заявления советника.
Источники сообщают подробности: Бен-Гвир оказывал давление на Шабтая, чтобы тот обосновал отстранение.

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