



Начальник полиции - юридическому советнику: Бен-Гвир меня вынудил

Корреспондент газеты Гаарец Михаэль хаузер-Тов огласил интригующие подробности общения начальника полиции Израиля Коби Шабтая с юридическим советником правительства Гили Бахарав-Миара.



Хаузер -Тов пишет: “1. Шабтай сказал: Бен-Гвир заставил меня немедленно уволить командующего округом - против моей воли".



2. Бен-Гвир и Шабтай встречались сегодня в течение многих часов на фоне заявления советника.

Источники сообщают подробности: Бен-Гвир оказывал давление на Шабтая, чтобы тот обосновал отстранение.