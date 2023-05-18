



Начальник полиции сожалеет о "разрушении доверия" в отношениях с Бен-Гвиром

Комиссар полиции Коби Шабтай заявил, что в его отношениях с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, с которым он неоднократно ссорился за последние пять месяцев с момента прихода к власти новой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаниягу, произошло "разрушение доверия".



В интервью 12 каналу в среду Шабтай откровенно рассказал, что думал об отставке с поста комиссара полиции из-за вмешательства Бена-Гвира в дела полиции. Шабтай отметил, что его рабочие отношения с Бен-Гвиром были "непростыми" после инцидента в прошлом месяце, когда министр, по-видимому, слил их частный разговор.



В начале апреля просочилась стенограмма телефонного разговора между Беном-Гвиром и Шабтаем, в котором начальник полиции сказал, что часть "природы" и "менталитета" израильских арабов - убивать друг друга. Разговор состоялся на фоне нарастающей волны преступности, которая забрала жизни десятков арабов с начала года, и касался национальной гвардии, которую Бен-Гвир пытается создать, якобы для борьбы с рекордно высоким уровнем преступности в арабских общинах.



На тот момент Бен-Гвир и Шабтай уже несколько дней интенсивно враждовали из-за национальной гвардии, а комиссар полиции предостерег от передачи ее под власть крайне правого министра. Решение обнародовать изобличающее содержание их личной беседы, по-видимому, привело к тому, что отношения между министром, отвечающим за полицию, и комиссаром свелись к минимуму.



Шабтай 12 каналу сказал, что инцидент был "разочаровывающим", и добавил, что "есть определенный подрыв доверия".

"Я сказал то, что должен был сказать" - добавил комиссар.



Он добавил, что опасения по поводу тщательного планирования бесед с министром, чтобы он не слил комментарии в прессу, были «сложными», но оправданными.



В своем интервью 12 каналу Шабтай также посетовал на свое «личное поведение» при снятии Эшеда со своего поста, которое он одобрил. В конечном итоге увольнение было заморожено генеральным прокурором Гали Бахарав-Миара, которая заявила, что подозревает, что оно было совершено под неправомерным политическим влиянием.



Он добавил, что опасения по поводу осторожности в разговорах с министром, чтобы избежать утечки его комментариев в прессу, были "сложными", но обоснованными.



Кроме того, Шабтай прокомментировал ситуацию с понижением в должности начальника полиции Тель-Авива Эшеда, которую изначально поддержал.



"Я понял, что сделал что-то не мое", — сказал он в интервью 12 каналу.



На вопрос, останется ли он еще на год в качестве начальника полиции, Шабтай сказал, что думает об этом и что это будет решать Бен-Гвир.





