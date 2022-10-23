



Начальник полиции Кирьят-Шмона снят с должности

Начальник северного округа полиции, генерал Шуки Тахауха, решил снять с должности начальника полиции Кирьят-Шмона, Нира Сассона, и его заместителя.



Решение было принято спустя 3 недели после убийства Йоэля Лехангеля, который был зарезан во время драки в городе, и после сообщения о том, что незадолго до убийства Йоэля на месте происшествия находились полицейские, но они покинули место преступления. Неудовлетворительная работа полицейского участка в городе при рассмотрении этого дела также является одной из причин этого решения.



В ходе первоначального расследования, которое проводилось в течение нескольких часов после убийства, выяснилось, что Лехангель присутствовал на праздновании дня рождения в районе площади Гистадрут в Кирьят-Шмона. Между несколькими юношами завязалась драка, его ударили ножом и он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Зив", где скончался.





Полиция была вызвана на место происшествия из-за опасений, что Йоэль побьет свою девушку. На месте полицейские обнаружили, что между группой молодых людей и Йоэлем произошла драка. Разняв молодых людей и Йоэля, они покинули место происшествия, зная, что инцидент уже позади, но сразу после их ухода в район прибыли еще молодые люди и устроили еще одну драку, в которой Йоэль был смертельно ранен.