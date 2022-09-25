Новости » Политика
Начальник полиции Израиля: "Празднуйте, но будьте бдительны"
25.09.2022 15:47 Ольга Белозерова

Начальник полиции Израиля: "Празднуйте, но будьте бдительны"

Начальник израильской полиции Коби Шабтай сделал заявление накануне еврейских праздников. 

Он рассказал о текущей ситуации с безопасностью перед Рош ха-Шана и призвал общественность "выйти на улицу, повеселиться, отпраздновать еврейские праздники, но быть бдительными и чуткими к тому, что окружает". Об этом сообщает Ynet.

"Усилия по обеспечению безопасности являются частью рутинной работы полиции на фоне волны террора, начавшейся в марте 2022 года", - добавил Шабтай. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы