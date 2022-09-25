



Начальник полиции Израиля: "Празднуйте, но будьте бдительны"

Начальник израильской полиции Коби Шабтай сделал заявление накануне еврейских праздников.



Он рассказал о текущей ситуации с безопасностью перед Рош ха-Шана и призвал общественность "выйти на улицу, повеселиться, отпраздновать еврейские праздники, но быть бдительными и чуткими к тому, что окружает". Об этом сообщает Ynet.



"Усилия по обеспечению безопасности являются частью рутинной работы полиции на фоне волны террора, начавшейся в марте 2022 года", - добавил Шабтай.