



Начальник полиции Ирана прибыл в Россию: укрепить сотрудничество

Главнокомандующий силами правопорядка Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Радан прибыл в Москву с рабочим визитом. Он хочет укрепить сотрудничество между странами в сфере "борьбы с преступностью".



Об этом сообщает пресс-служба посольства Ирана в России.



По информации диппредставительства, начальник полиции Ирана прилетел в РФ для проведения встреч и переговоров с российскими чиновниками органов безопасности и правопорядка. Как пишут иранские СМИ, общаться Ахмад Реза Радан будет с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и главой Росгвардии Виктором Золотовым.



"В ходе визита предусматривается подписать меморандум о сотрудничестве в области охраны правопорядка, посетить и осмотреть те потенциалы и возможности, которыми российская полиция располагает для борьбы с организованной преступностью", - добавляют в посольстве.

