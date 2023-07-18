



Начальник Генштаба: Отказники вредят ЦАХАЛу и вредят стране



Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви представит свой обзор комиссии по иностранным делам и обороне в Кнессете. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности в связи с ожидаемым сегодня напряженным днем протеста.



По словам высокопоставленных армейских чиновников, каждый день в генеральном штабе проводится регулярная оценка обстановки с целью изучения ситуации.



Халеви заявил: “Любые формы отказа от службы наносят вред ЦАХАЛу и наносят вред стране”.