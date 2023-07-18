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Начальник Генштаба: Отказники вредят ЦАХАЛу и вредят стране
18.07.2023 10:37 Аркадий Бочаровский

Начальник Генштаба: Отказники вредят ЦАХАЛу и вредят стране


Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви представит свой обзор комиссии по иностранным делам и обороне в Кнессете. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности в связи с ожидаемым сегодня напряженным днем протеста.

По словам высокопоставленных армейских чиновников, каждый день в генеральном штабе проводится регулярная оценка обстановки с целью изучения ситуации.

Халеви заявил: “Любые формы отказа от службы наносят вред ЦАХАЛу и наносят вред стране”.

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