



Начальник Генштаба иранской армии выступил с угрозами в адрес США и Израиля

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что Иран "решительно расправится с любым судном, которое угрожает безопасности" территориальных вод Ирана.



Багери подчеркнул "стратегическую роль и эффективность ВМС Ирана в обеспечении безопасности Ормузского пролива, Оманского моря, Индийского океана, Баб-эль-Мандебского пролива, Красного моря и остального мира", отметив, что "враги, видя нашу силу, вывели с наших территорий значительные части своих морских частей".



Иранский военачальник завил, что страны, нормализовавшие отношения с сионистским режимом, угрожают безопасности морского судоходства и региона в целом.



Багери добавил что Иран, следуя международным процедурам, подал жалобу в Международную Морскую организацию и не потерпит развития шпионажа и создания угроз на своих территориях.

