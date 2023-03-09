



Начальник генштаба ЦАХАЛа встретился с главами поселенческого движения

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Херци Ха-Леви, встретился с главами поселений Иудеи и Самарии. Ха-Леви проинформировал глав местных органов власти о ситуации в области безопасности и о действиях ЦАХАЛа по обеспечению безопасности жителей региона.



Главы поселенческого движения донесли до начальника генштаба ЦАХАЛа актуальные вопросы повестки дня в регионе: вопрос вооружения в Палестинской автономии, ускорение строительства дорог и инфраструктуры, оптимизация работы блокпостов, создающих тяжелые пробки на дорогах и представляющих угрозу безопасности, забрасывание мирных жителей в Иудее и Самарии камнями и бутылками с зажигательной смесью и многое другое.



Присутствующие также выразили большую признательность Ха-Леви за действия ЦАХАЛа в последние дни и поблагодарили его за большие усилия по пресечению терроризма и обеспечению безопасности жителей.



На встрече с Ха-Леви присутствовали: Шломо Нееман, глава Совета поселений и регионального совета Гуш-Эцион; Эли Швиро, мэр Ариэля; Давид Эльхаяни, глава регионального совета Иорданской долины; Элияху Гафни, глава совета Эмануель; Исраель Ганц, глава регионального совета Биньямин; Ави Роэ, глава совета Шаар Шомрон; Асаф Мицнер, глава совета Элькана; Шай Розенцвайг, глава совета Алфей Менаше; Нир Берталь, глава совета Оранит; Иегуда Эльбойм, глава совета Бейт-Арье; Одед Ревиви, глава совета Эфрат; Хаим Мендель Шакед, глава совета Хар Адар; Игаль Лахав, глава совета Карней Шомрон; Шай Алон, глава совета Бейт-Эль; Шира Ливман, гендиректор Совета поселений.



Шломо Нееман, глава Совета поселений и регионального совета Гуш-Эцион, сказал: "Регулярный диалог и сотрудничество между офицерами и солдатами ЦАХАЛа и местными властями являются частью нашей повседневной жизни. Мы благодарим начальника генштаба ЦАХАЛа за важную беседу и желаем ему успехов в его новой и непростой должности. Пользуясь случаем, мы хотели бы поблагодарить ЦАХАЛ за многочисленные усилия, которые прилагаются ради обеспечения безопасности наших жителей. Граждане Израиля имеют право безопасно передвигаться по любой дороге в Иудее и Самарии. Нет разницы между стреляющим террористом или бросающим камень, у них у всех одна цель – нанести ущерб народу и стране и выдворить нас подальше отсюда. Только решительные действия сил безопасности против любой угрозы восстановят силу сдерживания и спокойствие в этом регионе".

