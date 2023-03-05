



Начальник Генштаба ЦАХАЛа предупредил Нетаниягу



Начальник Генштаба Герци Халеви провел предупредительный разговор с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, сообщает 12-й канал израильского ТВ. В предупредительном разговоре, который состоялся на фоне отказа резервистов от службы, начальник генштаба, среди прочего, сказал, что армия обеспокоена распространением отказов проходить сборы.



По словам начальника штаба, "рассуждения об отказах уже могут нанести ущерб оперативным возможностям армии". Было ошибкой называть резервистов, которые поддержали демонстрации, "анархистами" - это очень оскорбительно для тех, кто ежедневно отвечает за безопасность страны".



В то же время министр обороны Йоав Галант, который в последний день встречался с начальником Генштаба и обсуждал с ним этот вопрос, прокомментировал отказы: "Сегодняшняя ситуация требует, чтобы мы говорили, и быстро. Я обращаюсь отсюда к каждому солдату и каждому офицеру - ЦАХАЛ является инструментом обороны Государства Израиль, а резервисты - часть источника его огромной силы."



"Оставьте политические дебаты за пределами ЦАХАЛа", - сказал министр обороны Галант. "Мы сталкиваемся с тяжелыми и сложными внешними вызовами, любой призыв к отказу вредит функционированию ЦАХАЛа и его способности выполнять свои задачи". На этом фоне Галант также встретится сегодня вечером с Нетаниягу, чтобы обсудить этот вопрос.