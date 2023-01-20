



Началась эвакуация аванпоста Ор-Хаим в Самарии

Началась эвакуация аванпоста Ор-Хаим в Самарии, который был построен в память о раввине Хаиме Друкмане. Среди основателей аванпоста был внук самого раввина.



Силы безопасности быстро издали приказ о закрытии военной зоны и сообщили поселенцам, что скоро начнется снос нового аванпоста.



На место уже прибыли военные, чтобы провести эвакуацию, сообщает Ynet.



Ранее министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир предпринял попытку остановить запланированную эвакуацию.