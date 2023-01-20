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Началась эвакуация аванпоста Ор-Хаим в Самарии
20.01.2023 14:35 Ольга Белозерова

Началась эвакуация аванпоста Ор-Хаим в Самарии

Началась эвакуация аванпоста Ор-Хаим в Самарии, который был построен в память о раввине Хаиме Друкмане. Среди основателей аванпоста был внук самого раввина. 

Силы безопасности быстро издали приказ о закрытии военной зоны и сообщили поселенцам, что скоро начнется снос нового аванпоста.  

На место уже прибыли военные, чтобы провести эвакуацию, сообщает Ynet. 

Ранее министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир предпринял попытку остановить запланированную эвакуацию. 

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