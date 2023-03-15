



Началась десятая встреча по обороне Украины "Рамштайн"

Контактная группа по обороне Украины начала десятую встречу в формате "Рамштайн". В этот раз она проходит в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.



Перед началом заседания вступительное слово сделал министр обороны США Ллойд Остин и участники конференции перешли в закрытый режим.



В преддверии встречи министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Министры обсудили потребности Украины.



Отметим, что следующая, одиннадцатая, встреча партнеров состоится в апреле на немецкой авиабазе к годовщине работы контактной группы.



Напомним, спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что на десятом "Рамштайне" партнеры сосредоточатся на самых важных потребностях Украины, включая боеприпасы.