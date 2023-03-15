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Началась десятая встреча по обороне Украины "Рамштайн"
15.03.2023 14:57 Раиса Вовк

Началась десятая встреча по обороне Украины "Рамштайн"

Контактная группа по обороне Украины начала десятую встречу в формате "Рамштайн". В этот раз она проходит в формате  видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Перед началом заседания вступительное слово сделал министр обороны США Ллойд Остин и участники конференции перешли в закрытый режим.

В преддверии встречи министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Министры обсудили потребности Украины.

Отметим, что следующая, одиннадцатая, встреча партнеров состоится в апреле на немецкой авиабазе к годовщине работы контактной группы.

Напомним, спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что на десятом "Рамштайне" партнеры сосредоточатся на самых важных потребностях Украины, включая боеприпасы. 

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