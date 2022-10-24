



НАБУ объявило в розыск экс-главу НБУ Шевченко

В Национальном банке Украины еще стоит запах духов Кирилла Шевченко, а его экс-глава вляпался в нешуточный скандал. Некогда главного банкира страны подозревают в хищении "по-крупному" (200 миллионов на минуточку), из-за чего НАБУ объявило Кирилла Шевченко в розыск.



Их подозревают в хищении более 200 млн грн.



Как известно, кресло под Шевченко зашаталось, и Верховная Рада Украины голосами 290 народных депутатов назначила бывшего главу государственного "Ощадбанка" Андрея Пышного председателем Национального банка Украины. Его кандидатуру президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины вечером 6 октября.