



На заседании правительства Нетаниягу дал обещание Бен-Гвиру



Нетаниягу в ходе заседания правительства коснулся вопросов безопасности, и в первую очередь иранской ядерной угрозы: "В первую очередь, конечно, мы обеспечиваем безопасность. Мы не позволим Ирану окутать нас удушающим террором. Мы работаем над этим вопросом круглосуточно, постоянно, даже в эти дни, и мы будем продолжать действовать как наступательно, так и оборонительно против агрессии Ирана и его террористических метастазов".



Кроме того, Нетаниягу пообещал: "Мы создадим Национальную гвардию. Это революция". Наряду с выделением бюджета в миллиарды шекелей на пополнение тысячами полицейских, все это делается для восстановления личной безопасности всех граждан Израиля, в том числе и в арабском секторе".