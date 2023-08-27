Новости » Политика
На юге Сирии не утихают протесты против Асада из-за субсидий на топливо
27.08.2023 09:52 Наталья Богинская

На юге Сирии не утихают протесты против Асада из-за субсидий на топливо

Протесты начались в конце прошлой недели после того, как правительство Башара Асада прекратило субсидии на топливо, нанеся тяжелый удар по сирийцам, переживающим годы войны и экономического кризиса. В пятницу, 25 августа сообщалось о демонстрациях в ряде городов в провинциях Дараа и Сувейда. 

В городе Босра аш-Шам в провинции Дараа десятки людей провели демонстрацию, открыто призывая к свержению Асада. Демонстранты держали плакаты с надписью: “Уходите! Мы хотим жить” и “Молчание сегодня означает, что тирания продолжается”.

“Мы вышли на улицы, чтобы подтвердить продолжение сирийской революции и требований, которые привели нас сюда в 2011 году”, – заявил активист Ахмад Мекдад. “Мы не отступим от наших требований свободы, достоинства и единой Сирии”.

Провинция Дараа, граничащая с Израилем, стала колыбелью восстания 2011 года, которое Асад кроваво подавил, спровоцировав затяжную гражданскую войну, в результате которой погибло более 500 000 человек и миллионы людей лишились своих домов.

Активисты заявили, что аналогичные акции протеста прошли как минимум в восьми других местах провинции.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы